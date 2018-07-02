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Главная » Общество » В Украине появилась сыворотка от ботулизма

В Украине появилась сыворотка от ботулизма

В Украине появилась сыворотка от ботулизма
Фото: dobrenok.com

Антитоксин поставила Программа развития Организации Объединенных Наций

02.07.18 20
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На прошлой неделе Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) поставила в Украину партию сывороток против ботулизма. Об этом сообщается на сайте организации.

"Второй год подряд сыворотки канадского производства, по просьбе Министерства здравоохранения Украины, в качестве гуманитарной помощи предоставляет Программа развития Организации Объединенных Наций", - говорится в сообщении.

Антитоксин был в максимально сжатые сроки закуплен ПРООН и на прошлой неделе передан на специализированный склад Министерства здравоохранения.

В этом году Министерство здравоохранения Украины впервые обеспечило включение антитоксина в централизованные закупки для формирования запаса сыворотки. До момента поставки антитоксина по процедуре централизованных закупок международными организациями, потребность в сыворотке будет обеспечиваться за счет партии, доставленной на прошлой неделе. Первая сыворотка уже была использована 30 июня.

Напомним, с начала 2018 года в Украине зарегистрировано 46 случаев ботулизма. 4 человека умерли. При этом гендиректор Центра общественного здоровья Минздрава Владимир Курпита сообщил, что в стране отсутствует антитоксин.

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