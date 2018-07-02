В украинских супермаркетах могут появиться туалеты для посетителей

Минрегион предлагает ввести обязательную норму по проектированию общественных туалетов для посетителей в крупных супермаркетах, гипермаркетах и других продовольственных магазинах. Об этом сообщил замглавы министерства Лев Парцхаладзе в Facebook.

Соответствующие предложения содержатся в изменениях к ГСН.2.2-23:2009 "Дома и сооружения. Предприятия торговли".

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"Казалось бы, такой незначительный, но важный вопрос - туалеты для посетителей в супермаркетах и крупных продуктовых магазинах. Мы хотим сделать это обязательным и для продуктовых магазинов, в частности, крупных супермаркетов и гипермаркетов. Люди могут провести до нескольких часов, выбирая продукты в таких заведениях, но потому что эта норма является не обязательной, то чаще всего туалеты в них обустраивают только для персонала", - отметил он.

Согласно изменениям в ГСН, общественные туалеты для посетителей следует проектировать в супермаркетах, гипермаркетах, гастрономах и крупных продуктовых магазинах с торговой площадью 2500 кв. м и более из расчета 1 санитарный прибор на 600 кв. м торговой площади.

Туалетные комнаты должны быть раздельными для мужчин и женщин и обязательно иметь универсальную кабину для людей с инвалидностью.

Напомним, в Украине будет сужена ширина полос движения при строительстве и реконструкции дорог в городах и селах с целью внедрения европейских стандартов безопасности автомобильного движения. Соответствующие изменения содержатся в новом ГСН В.2.3-5: 2018 "Улицы и дороги населенных пунктов".