Жаловаться на плохие больницы можно будет по "горячей линии" с сентября

На медицинское учреждение, где человеку оказали некачественную медпомощь или требовали деньги, можно будет пожаловаться на "горячую линию".



Об этом на брифинге в понедельник, 2 июля, рассказал председатель Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Олег Петренко, сообщает Укринформ.



Он отметил, что "горячая линия" заработает с сентября.

"Мы работаем над вопросом обратной связи, которая заключалась бы в основах оценки (качества услуги - ред.). Эта обратная связь будет реализовываться постепенно. Первая часть - с сентября в виде "горячей линии" НСЗУ, где каждый потребитель услуг сможет оставить информацию о том, что его обслужили неподобающим образом, или он не получил услугу, или у него требовали деньги. Сейчас разрабатывается специальный механизм, и НСЗУ будет это проверять", - сказал Петренко.



Он отметил, что некачественная медпомощь или отказ в ней могут привести к расторжению договора Нацслужбы здоровья с больницей.



При большом количестве жалоб на одно медучреждение у НСЗУ будет повод для проверки как его документации, так и инициирования работы медико-экспертной комиссии МЗ, если выявленные нарушения касаются именно медпомощи.



Петренко отметил, что на сайте Национальной службы здоровья будет публиковаться история обращений граждан и соответствующая реакция на них Национальной службы здоровья.

Отметим, с 1 июля вступил в силу новый список услуг, которые украинцам должны предоставлять семейные врачи, терапевты и педиатры.