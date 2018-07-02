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Главная » Общество » Под Харьковом убили военного за нежелание быть собутыльником

Под Харьковом убили военного за нежелание быть собутыльником

Под Харьковом убили военного за нежелание быть собутыльником
Фото: RIA news

Убийце грозит до 10 лет лишения свободы

02.07.18 75
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Чугуевская прокуратура утвердила обвинение 33-летнему мужчине, который забил до смерти 53-летнего военного за отказ выпить.

Об этом 2 июля сообщает пресс-центр прокуратуры Харьковской области.

Преступление произошло в марте в местном кафе. Убийца несколько раз предложил новому знакомому выпить вместе, но тот отказался.

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"Такая "дерзость" возмутила нетрезвого преступника, и он решил "проучить" "обидчика" с кулаками. Он несколько раз ударил военного в лицо, от чего мужчина потерял сознание. Даже после этого он продолжал добивать жертву ногами. От полученных травм потерпевший скончался в больнице на следующий день", - говорится в сообщении.

В настоящее время по требованию прокуратуры обвиняемый находится под стражей. Согласно санкции статьи ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее глава Нацполиции Сергей Князев заявил, что число преступлений в 2017 году уменьшилось почти на 78 тыс., то есть на 14 % по сравнению с 2016 годом.

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