Рада одобрила госпомощь больным детям без инвалидности

Верховная Рада поддержала предоставление государственной помощи детям с рядом заболеваний, не признаных детьми с инвалидностью.

За законопроект № 8294, который предусматривает усиление социальной защиты лиц, ухаживающих за больными детьми, во втором чтении и в целом проголосовали 275 народных депутатов.

Законопроект вносит изменения в ряд законов, в частности в закон "О государственной помощи семьям с детьми".

Предусмотрено выделение помощи на детей, больных тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, детей с тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными, онкологическими и онкогематологическими заболеваниями, ДЦП, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа, острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени.

Также речь идет о выделении помощи на детей, которые получили тяжелые травмы, нуждаются в трансплантации органа, нуждаются в паллиативной помощи, но не признаны в установленном порядке детьми с инвалидностью.

Такую помощь будут оказывать в размере прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. Право на нее получит один из родителей, усыновителей или опекун, который постоянно проживает и ухаживает за ребенком с вышеперечисленными заболеваниями.

Закон предусматривает, что перечень тяжелых заболеваний, травм, состояний, которые дают право работнику на получение отпуска без сохранения заработной платы, утверждает Кабинет Министров.

Родителям, которые ухаживают за детьми с такими заболеваниями, смогут предоставлять отпуск без сохранения заработной платы до достижения ребенком 16-летнего или 18-летнего возраста в зависимости от заболевания.

Родители, которые ухаживают за детьми с такими заболеваниями, будут считаться плательщиками единого взноса.

Закон вступает в силу 1 января 2019 года.

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Напомним, Верховная Рада приняла в целом закон об установлении группы инвалидности. Согласно закону, если человек обращается для установления инвалидности, но не может прибыть на освидетельствование или переосвидетельствование по состоянию здоровья согласно заключению врачебно-консультативной комиссии, освидетельствование или переосвидетельствование проводится у него дома.