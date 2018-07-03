Уже 1,5 тысячи украинских пассажиров пострадали от задержки рейсов

Больше половины из них застряли в Тунисе

Из-за задержек авиарейсов в общей сложности пострадали 1,5 тысячи украинских пассажиров. 994 из них несколько суток не могли вылететь из Туниса.

Об этом рассказал начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Украины Василий Кирилич, передает Громадське.

По словам чиновника, на 11.45 3 июля два последних рейса с украинскими туристами вылетели из Туниса.

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Напомним, в последнее время участились случаи задержки отправки украинских туристов на родину. В частности, несколько сотен наших соотечественников не могли попасть в Украину из Туниса, Албании и Пальмы-де-Майорка.