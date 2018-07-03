В среду, 4 июля, в Украине начнется потепление. Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Пока в Берлине, Париже, Вене, Риме и Афинах завтра под +30 и даже выше, в Киеве ожидается замечательная комфортная температура воздуха, около 25 градусов. Да, мы начинаем нагреваться", - написала она.

Согласно ее прогнозам завтра температура в Украине будет колебаться от +23 до +28 градусов.

"Дожди, небольшие и локальные, еще возможны на Западе, Севере и в Винницкой области. Остальная территория - сухо, малооблачно, солнечно", - отметила она.

В Киеве завтра существенных осадков не ожидается, только в отдельных районах возможен небольшой дождь. Днем воздух прогреется +25 градусов.

"Лето продолжается, синоптическая "измена" закончилась, впереди - только победы", - подытожила она.

Напомним, 2 июля в Киеве было установлено два температурных рекорда. Максимальная температура не поднялась выше +14,9 °С, что на 1,3° С ниже предыдущего рекорда 1913 году, а средняя суточная температура оказалась на 0,1°С ниже рекорда 1908 года и составила +12,0 °С. По климатической норме такая температура соответствует 24 сентябрю.