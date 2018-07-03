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Главная » Общество » Работниц "Охматдет" будут судить за присвоение лекарств

Работниц "Охматдет" будут судить за присвоение лекарств

Работниц "Охматдет" будут судить за присвоение лекарств
Фото: YouTube

Женщин подозревают в воровстве медпрепаратов на 3,5 миллиона гривен

03.07.18 365
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Прокуратура Киева направила в суд обвинительные акты в отношении четырех работниц детской специализированной больницы "Охматдет", подозреваемых в организации преступной схемы по присвоению медикаментов. 

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным прокуратуры, заведующая аптечным складом "Охматдета" в период с 2012 до 2015 года, злоупотребляя служебным положением, присвоила лекарственные средства под предлогом выдачи их для отделения больницы на сумму 3 млн грн.

Действия обвиняемой квалифицированы по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Кроме того, трех старших медицинских сестер больницы будут судить за ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей, что повлекло потерю медпрепаратов, предназначенных для лечения больных детей, на общую сумму более 3 млн 500 тыс. грн.

Обвинительные акты в отношении подозреваемых по ч. 1, 2 ст. 367 УК Украины направлены в суд.

В прокуратуре также добавили, что завершено расследование в отношении еще четырех старших медицинских сестер больницы "Охматдет" по фактам совершения аналогичных преступлений.

Сейчас идет ознакомление подозреваемых с материалами уголовных производств, после чего обвинительные акты также будут направлены в суд.

Напомним, заместитель главы Минздрава Александр Линчевский во время выступления в Счетной палате заявил, что считает нерезультативным и неэкономным выделение средств из госбюджета на лечение онкологический больных за границей, так как "они все умрут без вариантов". 

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