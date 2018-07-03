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Главная » Общество » В Киевской области в летнем лагере отравились дети

В Киевской области в летнем лагере отравились дети

В Киевской области в летнем лагере отравились дети
Фото: УНН

Один ребенок находится в коме

03.07.18 29
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В Киевской области в частном детском лагере отравились 12 детей, один ребенок находится в коме.

Об этом со ссылкой на Департамент здравоохранения Киевской областной государственной администрации сообщает УНИАН.

Отмечается, что вечером 2 июля в Переяслав-Хмельницкую центральную районную больницу был срочно доставлен ребенок восьми лет с расстройством пищеварения. При этом организм девочки был крайне обезвожен, она впала в кому, потом госпитализирована в реанимацию. Ее состояние - тяжелое.

Девочку осмотрел анестезиолог детской областной больницы (г. Боярка), также на консультацию вызваны специалисты больницы Охматдет. Сейчас ребенка готовят к транспортировке в Киев.

Предварительно, юная пациентка является ученицей Школы художественной гимнастики Дерюгиных. Всего в детский лагерь ООО "Детский оздоровительный лагерь санаторного типа Славутич" 29 июня прибыли 28 детей для подготовки к соревнованиям.

"12 детям вчера стало плохо, у них было расстройство желудочно-кишечного тракта. В результате один ребенок находится в коме, 11 детей попали в медицинский изолятор лагеря. На сегодня изолированными остаются семеро детей. Всего в оздоровительном лагере находится более 200 человек", - говорится в сообщении.

Специалисты Госпродпотребслужбы уже взяли пробы пищи, которой кормят детей в лагере, сейчас же берутся посевы у отравленных детей.

Отметим, ранее в оздоровительном комплексе "Маяк" в Запорожской области отравились 30 человек, 28 из которых дети.

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