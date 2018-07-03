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Главная » Общество » Скорость автомобиля Зайцевой во время аварии была 102 км/ч, - автомеханик
Трагедия в Харькове

Скорость автомобиля Зайцевой во время аварии была 102 км/ч, - автомеханик

Скорость автомобиля Зайцевой во время аварии была 102 км/ч, - автомеханик
Елена Зайцева/Фото: УНИАН

Педаль газа была вдавлена в пол

03.07.18 99
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Фигурантка смертельного ДТП в Харькове Елена Зайцева в момент аварии двигалась на скорости более 100 км/час.

Об этом автомеханик Lexus Константин Кузнецов сказал во время допроса в Киевском райсуде Харькова 3 июля, передает местное издание 057.ua.

По его словам, он осматривал поврежденный Lexus 350, на котором ехала Зайцева.

"Подключил компьютер, загрузил данные, затем распечатал параметры сборки управления системы устойчивости со следователем. Потом описали все в соответствии с протоколом", - рассказал автомеханик.

По его словам, блок срабатывает, когда машина тормозит. Он удерживает траекторию. Систему можно отключить кнопкой на низкой скорости. Это автоматическая система и во время  осмотра она была не повреждена.

На вопрос следователя, смогла бы система сработать при торможении, он ответил, что смогла бы. Также Кузнецов отметил, что Lexus Зайцевой двигался не только прямо, но больше в сторону.

"Педаль газа была вдавлена в пол. Поворот колеса 30,6 градусов. Предаварийная система была выключена", - пояснил свидетель.

Автомеханик также добавил, что в момент срабатывания системы автомобиль двигался без торможения, он отклонился от траектории на 30 градусов. Скорость была 102 км/ч, включена третья передача.

Напомним, 18 октября в девять часов вечера на одной из центральных улиц Харькова произошло страшное ДТП - внедорожник Lexus RX 350, за рулем которого находилась 20-летняя Елена Зайцева, столкнулся с Volkswagen Touareg и протаранил толпу людей, стоявших на пешеходном переходе.

В результате произошедшего пять человек погибли на месте, еще шестеро попали в больницу. Позже одна из пострадавших скончалась в больнице.

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