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В Украине изменили правила выезда детей за границу

В Украине изменили правила выезда детей за границу
Фото: Пресс-служба Госпогранслужбы Украины

Теперь разрешено членам экипажа воздушного судна сопровождать несовершеннолетних детей

04.07.18 236
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Правительство Украины внесло изменения в правила пересечения госграницы украинцами.

Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина в среду, 4 июля.

Отмечается, что Кабмин поддержал внесение изменений в постановление правительства, касающиеся правил пересечения границы для детей.

В частности, в нынешние постановления о правилах пересечения границы предлагается добавить норму, что проездной документ ребенка действующий в течение срока, на который он выдан.

Кроме того, теперь разрешено членам экипажа воздушного судна сопровождать несовершеннолетних детей.

"Выезд из Украины граждан, не достигших 16-летнего возраста, осуществляется лишь по согласию обеих родителей (усыновителей), приемных родителей, опекунов (попечителей) и в их сопровождении или в сопровождении лиц, уполномоченных ими, которые на момент выезда из Украины достигли 18-летнего возраста, в том числе в сопровождении членов экипажа воздушного судна, на котором они направляются", - говорится в документе.

Также выезд из Украины лиц до 16 лет, в сопровождении одного из родителей или других лиц, уполномоченных одним из родителей по нотариально заверенному согласию, проводится без нотариально удостоверенного согласия второго из родителя в случае предъявления документов или их нотариально заверенных копий. По решению Кабмина, таким документом может быть свидетельство о рождении ребенка, выданное компетентным органом иностранного государства, которое не содержит информации об отце ребенка, легализированного или заверенного апостилем, а также без какого-либо дополнительного удостоверения в случаях, предусмотренных международным договором Украины.

Разработка соответствующих изменений обусловлены необходимостью реализации требований статьи 32 закона Украины "Об охране детства" относительно принятия государством мер для борьбы с незаконным перемещением, вывозом и невозвращением из-за границы, похищением, торговлей и контрабандой детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Отметим, в Украине 7% населения планируют в ближайшие полгода выехать за границу с целью длительного пребывания.

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