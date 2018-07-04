Расстрел кавказца в Киеве: погибшего задерживали за попытку убийства

Злоумышленников, которые причастны к вчерашнему убийству мужчины, было не менее двух

Мужчину, которого убили 3 июля в Киеве, зовут Давуд Агаев. Преступление произошло возле ресторана азербайджанской кухни. Об этом в среду, 4 июля, пишут Факты.



По данным издания, три года назад за ним со стрельбой гонялись по центру Киева бойцы Альфы и милиционеры.



Так, 26 марта 2015 года на улице Городецкого было совершено покушение: в вышедшего из дома мужчины выстрелили из оружия. Несколько пуль попали в ноги жертве. Мужчина тогда выжил.



Злоумышленники попытались скрыться на заранее подготовленных автомобилях. Первое авто с двумя нападавшими сразу же блокировали спецназовцы. Второе задержали через несколько минут.

Водителем оказался Игорь Алиев, по данным СМИ, давно получивший гражданство Украины азербайджанец. В 2005 году его пытались привлечь к ответственности за организацию нападения на митинг сторонников Ющенко 23 октября 2004 года.



Двое других задержанных также оказались азербайджанцами. Один из них - житель Баку Агаев Давуд Шахвелед оглу. Суд арестовал всех подозреваемых. Почему Агаеву, которому грозило заключение вплоть до пожизненного, удалось оказаться на свободе - неизвестно.



По данным полиции, злоумышленников, которые причастны к вчерашнему убийству мужчины, было не менее двух.



Полиция отрабатывает ряд версий, одно из них - заказное убийство.

Отметим, 3 июля на улице Антоновича возле ресторана неизвестный выстрелил в мужчину. Позже он скончался.