В Крым съезжаются пенсионеры, а молодежь уезжает, - правозащитник

За 4 года население Крыма сильно постарело за счет массового отъезда молодых людей.

Об этом во время пресс-конференции рассказала председатель Центра гражданской просвещения "Альменда" Валентина Потапова, передает Укринформ.

"Российская пропаганда использует абсолютно все, потому что она сейчас бьется за молодежь Крыма. России важно, чтобы крымчане сейчас остались в Крыму. И я объясню почему: за 4 года Крым реально постарел. Со всех перемещенных людей в основном переместились пенсионеры. То есть те, кто жил в не очень приятных климатических условиях, они, выйдя на пенсию и заработав деньги, покупают дома и квартиры. И их количество в Крыму резко увеличилось, по сравнению с 2014 годом", - отметила она.

Эксперт подчеркнула, что из Крыма молодежь едет или в Украину, или в Россию, или в страны Европы из-за отсутствия перспектив на полуострове.

"В Крыму делается все возможное, чтобы задержать молодежь. И я не удивлюсь, если через несколько лет будет объявлено что-то наподобие "комсомольского призыва" по всей России для того, чтобы молодежь перебиралась в Крым. Крым сейчас очень быстро стареет, поэтому все, что можно использовать в качестве пропаганды - это делается", - заметила она.

Напомним, к 2050 году численность населения в Украине уменьшится на 5,5 млн человек. Такой прогноз дал Институт демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины.