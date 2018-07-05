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Главная » Общество » В Крым съезжаются пенсионеры, а молодежь уезжает, - правозащитник

В Крым съезжаются пенсионеры, а молодежь уезжает, - правозащитник

В Крым съезжаются пенсионеры, а молодежь уезжает, - правозащитник
Фото: Центр 71

Это приводит к стремительному старению населения

05.07.18 115
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За 4 года население Крыма сильно постарело за счет массового отъезда молодых людей. 

Об этом во время пресс-конференции рассказала председатель Центра гражданской просвещения "Альменда" Валентина Потапова, передает Укринформ.

"Российская пропаганда использует абсолютно все, потому что она сейчас бьется за молодежь Крыма. России важно, чтобы крымчане сейчас остались в Крыму. И я объясню почему: за 4 года Крым реально постарел. Со всех перемещенных людей в основном переместились пенсионеры. То есть те, кто жил в не очень приятных климатических условиях, они, выйдя на пенсию и заработав деньги, покупают дома и квартиры. И их количество в Крыму резко увеличилось, по сравнению с 2014 годом", - отметила она.

Эксперт подчеркнула, что из Крыма молодежь едет или в Украину, или в Россию, или в страны Европы из-за отсутствия перспектив на полуострове.

"В Крыму делается все возможное, чтобы задержать молодежь. И я не удивлюсь, если через несколько лет будет объявлено что-то наподобие "комсомольского призыва" по всей России для того, чтобы молодежь перебиралась в Крым. Крым сейчас очень быстро стареет, поэтому все, что можно использовать в качестве пропаганды - это делается", - заметила она.

Напомним, к 2050 году численность населения в Украине уменьшится на 5,5 млн человек. Такой прогноз дал Институт демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины.

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