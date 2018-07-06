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Видео В Сумской области зверски избили переселенца за русский язык

<span class="label red">Видео</span> В Сумской области зверски избили переселенца за русский язык
Фото: Скриншот

Бывшего шахтера положили на дорогу и угрожали проехать по телу на микроавтобусе

06.07.18 43
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В селе Буймер Сумской области зверски избили инвалида-переселенца из оккупированного Донецка.

Как сообщается в сюжете программы "Объектив" местного телеканала АТВ, мужчина попал в больницу из-за того, что общался с новыми соседями на русском языке.

Отмечается, что так местные решили "приучить к родному украинскому языку".

Напуганные этим случаем женщины-переселенки теперь не выходят на улицу в одиночку. Семья опасается самосуда в селе.

"Нам в глаза говорят, что мы понаброда, понаехали. Вас здесь никто никогда не примет, живите здесь хоть сто лет, вы все равно будете чужими, потому что вы русские, вы не наши", - рассказывает женщина, проживающая в этом селе.

Сюжет начинается с 06:46.



По словам жены пострадавшего, у него возник конфликт с сельчанами на почве русского языка. Около магазина на него напали девять человек и после перепалки пытались разорвать ему рот.

После этого бывшего шахтера положили на дорогу и угрожали проехать по телу на микроавтобусе.

Напомним, в Украине зарегистрировано 1,51 млн вынужденных переселенцев из Крыма и Донбасса.

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