МАФы на тротуарах окончательно запретили

Но это не повод сносить уже имеющиеся конструкции

В Украине обновили строительные нормы. Теперь не допускется установление временных сооружений, рекламных и других конструкций на тротуарах улиц.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства регионального развития.

Соответствующие нормы будут применяться при строительстве новых дорог и улиц, а также при осуществлении капитальных ремонтов или реконструкции. Документ вступает в силу с 1 сентября.

"Пешеходные зоны на то и называются "пешеходными", так как предназначены для пешеходов, для их удобства и комфорта в передвижении. Поэтому логично, что на этих путях не нужно устанавливать рекламные конструкции, киоски, размещать люки и дождеприемники, ведь это мешает беспрепятственному движению по тротуарам и даже может нести опасность для пешеходов", - сообщил заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе.

Обновленные нормы не допускают установки на тротуарах дорожных ограждений и опор, рекламных конструкций, торговых киосков, павильонов, палаток, приямков от люков и дождеприемников, а также лестниц и крылец домов.

Напомним, в Киеве в подземном переходе возле станции метро "Майдан Незалежности" будет демонтирована 121 торговая точка.