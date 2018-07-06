Самые свободолюбивые жители Европы - в Скандинавии. Об этом свидетельствуют данные евростата.
В 2017 году в 34% домохозяйствах ЕС проживали одинокие взрослые без детей. Эта цифра выросла на 3% с 2010 года.
Статистическая организация Европейской комиссии подсчитала, что наибольший процент одиночек в Швеции - 51%. За ней идут Дания (44%), Литва (43%), Финляндия, Германия и Эстония.
В конце списка - Мальта (20%), 22% - Португалия и Словакия.
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Напомним, в Великобритании появился министр по делам одиночества. По данным Британского Красного Креста, более девяти миллионов человек в стране всегда или часто чувствуют себя одинокими.