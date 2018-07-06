В Нежине (Черниговская область) из-за обрушения бетонной плиты здания погибли трое детей.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
"6 июля в 16:20 в ГосЧС поступила информация о том, что в г. Нежин Черниговской области по ул. Борзнянский Шлях при неустановленных обстоятельствах в двухэтажном недостроенном здании произошло обрушение плиты перекрытия, в результате чего погибли 3 ребенка 2004 и 2006 годов рождения", - говорится в сообщении.
Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA
На месте происшествия работают спасатели и спецтехника, а также автокран.
Отметим, ранее в Ивано-Франковске из-за обрушения балкона пострадала пенсионерка 1931 года рождения.