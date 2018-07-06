Под Одессой нашлась семья, состоящая из 346 человек

В Украине состоится регистрация уникального рекорда – "Самая большая семья в Украине", которая насчитывает 346 человек.



Возглавляет самый большой украинский род 87-летний Павел Семенюк. Он всю жизнь проработал в городе Доброслав (Одесская область) строителем. Был женат только один раз.



Об этом сообщает на своей странице в Facebook руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова.

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"Семья Семенюков – это целая рота человек: 13 детей (ныне живых 10), 127 внуков, 203 правнука и 3 праправнука", - говорится в ее сообщении.



Отмечается, что 8 июля вся семья Семенюков соберется вместе в городке Доброслав. Тогда и состоится регистрация рекорда.

По словам Ветровой, эта семья может претендовать и на мировой рекорд, так как на данный момент в Книге Рекордов Гиннеса самой большой семьей признана индийская, насчитывающая 192 члена.

Отметим, население Украины за январь-февраль сократилось на 40,1 тыс. человек. Численность населения страны по состоянию на 1 марта составляла 42 млн 346,3 тысяч человек.