Супрун развенчала очередные мифы

На этот раз о вреде купания после еды

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала о безопасности плавания после еды и алкоголя.

Об этом она написала в Facebook.

Достаточно распространено мнение, что если побежать купаться сразу после плотного обеда, можно даже утонуть.

Супрун говорит, что плавание сразу после еды не более опасным для жизни, чем плавание через два часа после нее или же вообще на голодный желудок.

По ее словам, во время пищеварения, организм действительно направляет кровь к желудку, тем самым уменьшая кровоток к активным мышцам. Однако у нас в организме все равно достаточный объем крови, чтобы это не мешало всему организму функционировать на должном уровне.

Однако во время плавания, как и во время спорта, если еда не переварилась полностью, может начать тошнить или возникнут неприятные ощущения в животе. Так человек получит гораздо меньше удовольствия от активности в воде. Поэтому все же лучше подождать 1,5 -2 часа.

А вот плавать после употребления алкоголя очень опасно. Супрун отмечает, что плавание в нетрезвом состоянии - одна из ведущих причин, приводящих к трагическим последствиям на воде среди взрослых. Кроме того, из-за алкоголя можно потерять бдительность и самоконтроль тем самым подвергнуть опасности как свою жизнь, так и жизнь детей.

Напомним, Супрун посоветовала, как улучшить роботу мозга.