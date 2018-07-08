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Фото Украинцы отмечают День семьи

<span class="label red">Фото</span> Украинцы отмечают День семьи
Фото: Телеграф

Президент и премьер-министр поздравили с этим праздником

08.07.18 132
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Президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман поздравили украинцев с Днем семьи.

В частности, на своей странице в Facebook глава государства отметил, что семья - это исконная опора, где каждый человек черпает любовь, надежду и духовные силы.

"Благодарю своих родителей, которые воспитали во мне любовь к людям и к родной земле, научили работать и достигать целей. Поздравляю украинцев с Днем семьи!" - отметил Президент, обнародовав фотографию себя в детстве с родителями.

В то же время в поздравлении по случаю Дня семьи, опубликованном на сайте главы государства, подчеркивается, что семья - это тот несокрушимый фундамент, на котором стоит наше государство. "Убежден, сплотившись, мы победим, только все вместе мы приблизим расцвет нашей Украины", - подчеркнул Порошенко.

По его словам, нет на Земле более крепкого союза, чем счастливая и дружная семья, которая является как началом новой жизни, так и продолжение прекрасного рода, почитанием святости традиций.

Глава государства отмечает, что семья - это самое дорогое для каждого человека, ведь именно там ребенок делает свои первые шаги, отсюда выходит в широкий мир.

"Корни каждого из нас начинаются с родительского дома, взяв в наследие все самое лучшее: мамину песню, чистоту языка, любовь к отчему краю, святое отношение к хлебу, родословным традициям, семейным ценностям. Куда бы судьба нас не забросила, мы непременно, пусть хотя бы в воспоминаниях, будем возвращаться к семейному огоньку - родительскому дому, маминой горнице", - прибавил Президент.

Он пожелал каждой семье мирного неба, крепкого здоровья, счастливой судьбы и нерушимой твердости семейных отношений.

Премьер-министр Владимир Гройсман в свою очередь отметил, что семья всегда была его источником силы, вдохновения и спокойствия.

"Вы же знаете, что я работаю премьер-министром. Эта работа забирает у меня много времени и сил. Но я не жалюсь. Напротив, готов работать круглосуточно для того, чтобы сделать жизнь украинцев более легкой и комфортной. Но иногда печалюсь, что не могу видеть свою семью так часто, как мне бы хотелось", - отметил Гройсман.

Глава правительства призвал ценить своих родных, поскольку они - самое важное, что у нас есть.

Отметим, 8 июля в Украине отмечается День семьи. Праздник установлен согласно указу Президента от 30 декабря 2011 года и отмечается в день памяти святых князя Петра и княгини Февронии Муромских, которых Православная Церковь считает покровителями брака. 

Напомним, под Одессой нашлась семья, состоящая из 346 человек.

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