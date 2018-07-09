Под Киевом водитель въехал в дорожных рабочих, один человек погиб

В результате ДТП на трассе Киев-Одесса в Васильковском районе (Киевская область) в понедельник, 9 июля, погиб сотрудник дорожной службы. Еще четверо получили травмы.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП области в Facebook.
Сообщается, что 63-летний житель Киева за рулем автомобиля Opel Vectra наехал на группу сотрудников частной дорожной службы "Автомагистраль", которые выполняли работы по нанесению дорожной разметки.
По словам сына водителя, виновнику ДТП стало плохо и он потерял контроль над авто, пишет ТСН.
От полученных травм один мужчина погиб на месте, четверо его коллег госпитализированы в Васильковскую районную больницу.
Также госпитализирован водитель автомобиля.
На данный момент открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины ("Нарушение правил дорожного движения"). Водителю грозит до 8 лет лишения свободы.
Напомним, 29 июня известная украинская журналистка и ведущая "Радио Аристократы" Юлия Рукавицына погибла в автомобильной катастрофе.