Использование бахил в больницах экономически необоснованно, - Супрун

Глава МОЗ Ульяна Супрун рассказала о том, почему в больницах просят одевать бахилы и почему это не обязательно делать всем

Об этом она написала в своем Facebook.

Ульяна Супрун рассказала, что в клиниках развитых стран люди, которые пришли навестить родственника или ожидают врача, не надевают бахилы.

В Украине это также не обязательно, ни в каких нормативных документах нет требований, которые обязывают пациентов и посетителей носить бахилы во всех помещениях больниц.

"Единственные места в больнице, где стоит их носить, операционные и помещения, требующие асептических условий - то есть там, где проводятся инвазивные вмешательства и существуют риски возникновения и передачи инфекции. Ведь использование бахил может обеспечить минимальный физический барьер от микроорганизмов", - пишет Супрун.

"Инициатива относительно надевания бахил на каждого, кто переступает порог больницы, обычно идет от медучреждения. И имеет целью уменьшить работу уборщиц, а иногда и нажиться за счет кошелька пациента", - продолжила министр.

"Использование бахил в таких объемах, как это происходит сейчас - экономически необоснованное и не несет пользы ни медучреждению, ни посетителям.

Кроме того, огромное количество выброшенных одноразовых бахил загрязняет планету. А порча экологии имеет гораздо худшие последствия для здоровья людей, чем следы от обуви на полу", -пишет Супрун.

Напомним, Супрун рассказала, чего нужно опасаться в общественных туалетах.