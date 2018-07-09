В работе терминалов и банкоматов Приватбанка произошел серьезный сбой

В системе платежей государственного банка "Приватбанк" 9 июля, произошел сбой.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Сбой произошел из-за аварии на магистральных каналах связи.
Не работают банкоматы, терминалы самообслуживания, не проходит оплата в POS-терминалах.
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Обещают, что работы по обновлению системы безопасности продолжатся и ориентировочно до конца суток все системы должны возобновить работу.
Напомним, система бесконтактных мобильных платежей Apple Pay начала работать в Украине.