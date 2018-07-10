В Минобразования напомнили, как правильно подавать документы для поступления в вузы

Абитуриентов просят внимательно проверять всю информацию и не торопиться подать заявление в первый день вступительной кампании

Министерство образования настоятельно просит абитуриентов внимательно проверить все документы перед подачей заявления на поступление в вузы, поскольку исправить ошибки после подачи будет невозможно.

Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.

"Проверить корректность информации и приложенных файлов обязательно нужно до подачи первого заявления на поступление. Только до этого момента абитуриент может самостоятельно изменить внесенные данные. После оказания первого заявления сделать это будет невозможно", - предупреждают в министерстве.

Перепроверить необходимо средний балл аттестата, который в этом году абитуриенты должны рассчитывать самостоятельно, контактные номера телефонов и загруженные файлы фото, приложение к аттестату, а также документ о подтверждении регистрации в селе, если поступающий претендует на получение сельского коэффициента.

МОН также обратился к поступающим с просьбой не спешить подавать электронные заявления в первый день вступительной кампании – 12 июля. Подавать заявления через электронные кабинеты можно будет до 18 часов 26 июля, то есть более 2 недель.

Кроме этого, в министерстве напоминают, что регистрация электронных кабинетов не заканчивается 12 июля - она ​​продлится до 18 часов 25 июля.

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