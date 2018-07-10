Все статьиВсе новостиВсе мнения
Общество
Мнения
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Общество » Киев получит 37 млн евро на велоинфраструктуру и безопасность дорог

Киев получит 37 млн евро на велоинфраструктуру и безопасность дорог

Киев получит 37 млн евро на велоинфраструктуру и безопасность дорог
Фото: Tengrinews

В столице планируют построить велодорожек на 10 млн евро, закупить новые системы видеоидентификации автомобилей и перераспределить транспортные потока на мосту Патона

10.07.18 104
000

Киев планирует получить кредит в сумме 37,6 млн евро в рамках проекта "Повышение безопасности автомобильных дорог в городах Украины".

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян, передает пресс-служба КГГА.

"В рамках подписанного финансового соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком для реализации проекта "Повышение безопасности автомобильных дорог в городах Украины" Киев имеет шансы получить 37,6 млн евро", - говорится в сообщении.

Киевавтодор получит 10,9 млн евро. Деньги пойдут на строительство 12 магистральных велосипедных маршрутов в соответствии с Концепцией развития велосипедной инфраструктуры в Киеве. Их общая протяженность - 123,2 км.

27,7 млн евро направят на усиление безопасности на дорогах и модернизацию автоматизированных систем управления дорожным движением.

В том числе, на разработку и внедрение интеллектуальной транспортной системы - 10 млн евро, внедрение комплексов визуальной идентификации авто для мониторинга транспортных потоков в Киеве – 1,1 млн евро. Также средства пойдут на организацию безопасности движения на опасных нерегулируемых переходах– 1,5 млн евро, создание единой базы геопространственной схемы организации дорожного движения – 1,1 млн евро. На систему перераспределения транспортных потоков на мосту Патона планируют потратить 6,5 млн евро.

Напомним, Украине выделили многомиллионный кредит на безопасность дорог.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Киевводоканал не будет вводить в столице график подачи водыГПУ отменила запрет на строительство музея Революции ДостоинстваВ ГПУ рассказали, когда можно будет начать строить музей Революции Достоинства
Топ-10
  1. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 4896
  2. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 59160
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 7109
  4. Ни уму, ни сердцу. Зачем Тимошенко взяла "новый курс" 10057
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 11601
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 15258
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 4699
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 20441
  9. "Нам было нечего читать". Как киевские студенты создали единственный в Украине научно-популярный журнал 4338
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 9938
  1. Россия обвиняет Украину в плохой жизни крымчан 6156 / 6805
  2. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 4080 / 9094
  3. Российский режиссер отдала награду кинофестиваля в Карловых Варах родителям Сенцова 3530 / 3995
  4. В Украине запретили популярные леденцы от боли в горле 2366 / 2689
  5. Война будет долгой. На что похожа украинская контрабанда 1688 / 1865
  6. Посольство Украины объяснило британским СМИ значение лозунга "Слава Украине" 1424 / 1621
  7. Украина все-таки примет участие в саммите НАТО, - Пристайко 1378 / 1562
  8. Восьмерых детей смогли достать из пещеры в Таиланде 1375 / 1541
  9. Ученые обнаружили древнейший в истории цвет 1311 / 1704
  10. У всех спасенных из тайской пещеры детей обнаружена инфекция 1285 / 1471
  1. Российский режиссер отдала награду кинофестиваля в Карловых Варах родителям Сенцова 26 / 3995
  2. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 12 / 9094
  3. Вида записал еще один видеоролик со словами "Слава Украине" 10 / 899
  4. Чиновники Харьковской мэрии во главе с Добкиным подозреваются в нанесении ущерба городу на 230 млн грн, - ГПУ 9 / 825
  5. Президент Roshen: Порошенко уже давно не интересуется кондитерским бизнесом 8 / 801
  6. Россия обвиняет Украину в плохой жизни крымчан 8 / 6805
  7. Зачем миллионер Хмельницкий инвестирует в образование и инновации 7 / 1978
  8. Украина все-таки примет участие в саммите НАТО, - Пристайко 7 / 1562
  9. Использование бахил в больницах экономически необоснованно, - Супрун 5 / 1190
  10. Балтийский фронт. Министр иностранных дел Латвии — о русских негражданах, "гибридных" угрозах и украинском опыте 5 / 704
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.