Киев получит 37 млн евро на велоинфраструктуру и безопасность дорог

В столице планируют построить велодорожек на 10 млн евро, закупить новые системы видеоидентификации автомобилей и перераспределить транспортные потока на мосту Патона

Киев планирует получить кредит в сумме 37,6 млн евро в рамках проекта "Повышение безопасности автомобильных дорог в городах Украины".

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян, передает пресс-служба КГГА.

"В рамках подписанного финансового соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком для реализации проекта "Повышение безопасности автомобильных дорог в городах Украины" Киев имеет шансы получить 37,6 млн евро", - говорится в сообщении.

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Киевавтодор получит 10,9 млн евро. Деньги пойдут на строительство 12 магистральных велосипедных маршрутов в соответствии с Концепцией развития велосипедной инфраструктуры в Киеве. Их общая протяженность - 123,2 км.

27,7 млн евро направят на усиление безопасности на дорогах и модернизацию автоматизированных систем управления дорожным движением.

В том числе, на разработку и внедрение интеллектуальной транспортной системы - 10 млн евро, внедрение комплексов визуальной идентификации авто для мониторинга транспортных потоков в Киеве – 1,1 млн евро. Также средства пойдут на организацию безопасности движения на опасных нерегулируемых переходах– 1,5 млн евро, создание единой базы геопространственной схемы организации дорожного движения – 1,1 млн евро. На систему перераспределения транспортных потоков на мосту Патона планируют потратить 6,5 млн евро.

Напомним, Украине выделили многомиллионный кредит на безопасность дорог.