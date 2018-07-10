Под Днепром сбежавший из турбазы лев напугал людей и разорвал свиней

Хищник уже не в первый раз вырывается на свободу

В селе Подпольное около Днепра (Днепропетровская область) сбежавший из турбазы взрослый лев пугал людей и рвал свиней.



Об этом во вторник, 10 июля, сообщила местная жительница Цветана Гончарова в Facebook.



"Вчера по нашему селу гулял лев, большой, взрослый. К счастью, прежде всего он забрел на ферму, где начал рвать свиней. Испуганные работники вызвали хозяина и он, отстреляв 20 раз, попал, усыпил и отвез зверя домой. Лев сбегает не впервой", - рассказала она.

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По данным местных СМИ, лев на самом деле находится в загородном комплексе Макоротники, но уже не в первый раз вырывается на свободу. По словам местных жителей, вольер у него довольно условный на турбазе.



"Я сама осознала ужас происходящего только сегодня во время прогулки с дочерью на лугу. Лев, кстати, был не голоден, он просто рвал свиней на куски, их там сотни, успел десяток приговорить", - добавила жительница.

Отметим, ранее в тернопольском мини-зоопарке лев ударил лапой 14-летнего мальчика, который слишком близко подошел к клетке с животным.