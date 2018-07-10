В РФ из СИЗО исчез украинский политзаключенный Эмир-Усеин Куку

Приехавшему в СИЗО адвокату Локтеву отказали в допуске под предлогом того, что Куку увезли

Из СИЗО в Ростове-на-Дону (РФ) исчез крымскотатарский правозащитник Эмир-Усеин Куку, который голодал с 26 июня.



Об этом юрист Александр Попков сообщил в Facebook.



"Приехавшему в СИЗО адвокату Локтеву отказали в допуске под предлогом того, что Куку увезли. Куда не говорят. Эмир 14 дней держал голодовку в поддержку Сенцова. Источник информации - адвокат Сергей Локтев", - отметил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ПАСЕ поддержала проект резолюции относительно украинских политзаключенных в России

Напомним, Эмир-Усеин Куку был задержан 11 февраля 2016 года во время массовых обысков и задержаний в Крыму.

В июле 2016 года он был помещен в спецблок СИЗО как "опасный подсудимый".

Впоследствии его обвинили в подготовке к "насильственному захвату власти".

В декабря 2017 года был этапирован из Крыма в Ростов-на-Дону.