Украинцы постарались: на странице ФИФА в Facebook уже нельзя поставить оценку

Страница собрала более 160 тысяч негативных оценок, в результате чего ее рейтинг опустился до почти единицы из пяти

ФИФА закрыла секцию рейтинга на своей странице в Facebook после того, как его обвалили украинские пользователи за негативную реакцию организации на видео со словами "Слава Украине" в исполнении хорватов Домагоя Виды и Огнена Вукоевича.

Если зайти на страницу федерации в соцсети, то теперь там нельзя поставить оценку.

Отметим, ранее на странице ФИФА появилось более 160 тысяч негативных оценок, в результате чего ее рейтинг опустился до почти единицы из пяти.

Как сообщает журналист Родион Шовкошитный, Facebook массово проверяет аккаунты украинцев, которые ставили оценки ФИФА. Вероятно, это случилось после массовой жалобы ботов.

Отметим, 7 июля сборная Хорватии одержала победу над российской сборной на ЧМ-2018 в России. Бывшие хорватские игроки ФК "Динамо" Домагой Вида (забил мяч в ворота россиян, а также - послематчевый пенальти) и Огнен Вукоевич посвятили победу над Россией в ходе ЧМ-2018 Украине и киевскому клубу.

"Слава Украине! Это победа за Динамо и за Украину! Хорватия, вперед!", — сказали они в своем видеообращении.

Напомним, в ответ ФИФА вынесла Домагою Виде за это предупреждение, а Вукоевич был уволен с поста скаута сборной Хорватии.