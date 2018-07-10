Многие украинцы в Крыму после аннексии называют себя русскими, - Джемилев

Многие этнические украинцы в Крыму после аннексии полуострова стали называть себя русскими, опасаясь за свое будущее.



Об этом сказал уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев, передает УНИАН.



По его словам, согласно статистике, до аннексии Крыма Россией на полуострове проживало около 280 тыс. крымских татар (13,5% населения полуострова), но также были данные о 300 тыс.



"Когда пришли оккупанты, они через полгода провели свою перепись... Согласно той переписи, которую они провели в октябре 2014 года, уже получалось, что число крымских татар уже составляет не 13,5%, а 10%", - сказал Джемилев.

Также он отметил, что количество этнических украинцев до аннексии официально составляло 24,5%.



"В соответствии с новой переписью оказалось, что этнических украинцев 15,5%", - добавил Джемилев.



"Если эти данные переводить на такие абсолютные цифры, то получается, что крымских татар уменьшилось на 40 тыс., а этнических украинцев где-то на 250 тыс., но на самом деле такого не произошло", - заявил Джемилев.



"Статистику оккупантов относительно крымских татар вообще можно не принимать во внимание, потому что многие крымские татары вообще не участвовали, не отвечали на их вопросы", - отметил он.



"Что касается этнических украинцев, конечно же, такого большого оттока - 250 тыс. - не было. Скорее всего, здесь происходил такой феномен, как был во время переписи после Голодомора 1930-1935 годов. Люди стали называть себя русскими, потому что знали, что два года тому назад их уничтожали только потому, что они украинцы. Примерно то же самое, мы предполагаем, произошло в Крыму", - сказал он.



Он добавил, что выехали из Крыма около 20-25 тыс. крымских татар.

Ранее лидер крымских татар Мустафа Джемилев также заявил, что Россия массово заселяет территорию Крыма с целью принудительного изменения демографии полуострова.