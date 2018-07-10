В МВД планируют интегрировать ромов в украинское общество до 2020 года

В Министерстве внутренних дел планируют урегулировать пробелы в законодательстве и создать условия для доступа к социальным услугам представителей ромского меньшинства.

Об этом шла речь на заседании рабочей группы по вопросам правоохранительной и миграционной деятельности относительно выполнения Стратегии защиты и интеграции в украинское общество ромского национального меньшинства на период до 2020 года, передает пресс-служба МВД.

"Необходимо урегулировать пробелы в законодательстве и разработать соответствующие алгоритмы взаимодействия для того, чтобы все чувствовали себя безопасно и имели равный доступ к социальным и административным услугам. Мы должны перейти от декларативных намерений к практическим действиям", - отметила заместитель министра внутренних дел Татьяна Ковальчук, которая возглавляла заседание.

Она добавила, что в этом контексте важным является обеспечение фундаментального доступа к правам для лиц ромской национальности.

Кроме того, сейчас рассматриваются возможности для документирования ромов и обеспечения безопасности в местах их стихийного проживания.

"Офис Совета Европы в Украине сейчас запускает проект в отношении национальных меньшинств. В нем имеется ромский компонент. Он предусматривает межинституциональное сотрудничество для решения всех проблемных вопросов, в частности, документирования ромов и обеспечения безопасности в местах компактного и стихийного проживания ромского национального меньшинства", - отметила специалист проекта Совета Европы по вопросам ромов Зола Кондур.

Члены рабочей группы утвердили проект плана своей работы. Среди пунктов документа: профилактическая работа с населением в местах стихийных поселений ромов; обеспечение общественного порядка и безопасности в этих местах; профилактика вовлечения в преступную деятельность детей ромов; выявление и реагирование на призывы к совершению противоправных действий в отношении ромов.

Как сообщал ранее Фокус, в Украине насчитали 100 тысяч человек ромской национальности.

Напомним, 1 июля на Закарпатье зарезали ромку. Ранее сообщалось, что 23 июня лагерь ромов разгромили во Львове, один человек погиб.