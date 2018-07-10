В Украине зарегистрирован новый случай дифтерии

В Украине, а именно в Боярке Киевской области, зарегистрирован третий случай заболевания дифтерией.



Как сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения во вторник, 10 июля, заболел подросток 15 лет. Диагноз дифтерии подтвержден лабораторно.

"Ребенку ввели противодифтерийную сыворотку, ее состояние стабильное, сейчас она находится в инфекционном отделении Киевской областной детской больницы г. Боярка", - сообщили в центре.



В случае заболевания дифтерией необходимо введение антитоксической противодифтерийной сыворотки, которая нейтрализует действие дифтерийного токсина. В Украине, как заверили в центре МЗ, достаточное количество вакцин и противодифтерийных сывороток.

В Минздраве напомнили, что единственный способ защититься от дифтерии и предотвратить развитие опасных осложнений – вакцинировать детей и ревакцинировать взрослых.

Отметим, в январе сообщалось, что на протяжении последних трех лет в Киеве случаев заболевания дифтерией не зарегистрировано. Однако уже в июне в Рубежном (Луганская область) был зафиксирован один из первых случаев дифтерии.