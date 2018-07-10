Пассажиров, которые вместо Харькова прилетят в Киев, пообещали напоить чаем

Посадка самолета, который должен был прилететь в Харьков из Шарм-эль-Шейха перенесена в аэропорт Борисполь. В авиакомпании, обслуживающей рейс KUP 5312, заявили, что это связано с отказом харьковского аэропорта принять лайнер Airbus А330-200.

"Как стало известно сегодня из официального письма, аэропорт "Харьков" отказался принять самолет типа Airbus 330 авиакомпании "Air Leisure", который перевозит 330 туристов рейсом KUP 5312 по маршруту Шарм-эль-Шейх – Харьков на заказ туроператора Join UP! Вместо Харькова посадка самолета состоится в Киеве, в аэропорту "Борисполь". Самолет будет принят аропортом "Борисполь" в 19:00", - сообщает пресс-служба туроператора.

Причина отказа — дополнительная проверка для "подтверждения возможности принятия самолета типа ПС кода 4Е А330 аэродромом кода 4С Харьков". Ее одобрила Госавиаслужба Украины вчера, 9 июля. При этом разрешения на вылеты прошлых рейсов были подтверждены Госавиаслужбой.

Пока не завершится проверка, процедура не позволяет аэропорту "Харьков" принимать рейсы Airbus А330. Поэтому посадка самолета Шарм-эль-Шейх — Харьков произойдет сегодня в 19:00 в Борисполе. А сегодняшний рейс KUP 5311 Харьков — Шарм-эль-Шейх вылетит из Киева.

"Хотим отметить, что аэропорт "Харьков" в период с 5 июня по 9 июля 2018 уже успешно принимал самолет типа Airbus 330 авиакомпании "Air Leisure", который выполнял аналогичные рейсы в Египет. Все разрешения на вылеты прошлых рейсов подтверждены Госавиаслужбой Украины. Причиной сегодняшнего решения аэропорта "Харьков" стала дополнительная проверка для подтверждения возможности принятия самолета типа ПС кода 4Е А330 в аэродроме кода 4С Харьков, одобренная во время совместного совещания с Госавиаслужбой Украины от 09.07.2018 года", - сетует авиаперевозчик.

Пассажиры, которые должны были вылетать из Харькова в Шарм-эль-Шейх, соотвественно, также будут отправляться из Киева.

"На время прохождения проверок по процедуре аэропорт не сможет принимать рейсы воздушного судна типа Airbus 330, но будет иметь возможность восстановить их сразу после установления отсутствия каких-либо рисков. Рейс KUP 5311 по маршруту Харьков – Шарм-эль-Шейх от 10.07.2018 соответсвенно будет отправлен также из Киева", - сообщил JoinUp!.

Туроператор срочно запланировал для туристов трансфер автобусами из Киева в Харьков, заказал напитки и горячее питание, обеспечивает максимально удобные условия туристам во время трансфера Харьков - Киев, а также приносит им извинения.

Напомним, Мининфраструктуры создаст рейтинг авиакомпаний и туроператоров.