Все статьиВсе новостиВсе мнения
Общество
Мнения
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Общество » Пассажиров, которые вместо Харькова прилетят в Киев, пообещали напоить чаем

Пассажиров, которые вместо Харькова прилетят в Киев, пообещали напоить чаем

Пассажиров, которые вместо Харькова прилетят в Киев, пообещали напоить чаем
Фото: uDuba

Накормить и принести извинения

10.07.18 68
000

Посадка самолета, который должен был прилететь в Харьков из Шарм-эль-Шейха перенесена в аэропорт Борисполь. В авиакомпании, обслуживающей рейс KUP 5312, заявили, что это связано с отказом харьковского аэропорта принять лайнер Airbus А330-200.

"Как стало известно сегодня из официального письма, аэропорт "Харьков" отказался принять самолет типа Airbus 330 авиакомпании "Air Leisure", который перевозит 330 туристов рейсом KUP 5312 по маршруту Шарм-эль-Шейх – Харьков на заказ туроператора Join UP! Вместо Харькова посадка самолета состоится в Киеве, в аэропорту "Борисполь". Самолет будет принят аропортом "Борисполь" в 19:00", - сообщает пресс-служба туроператора.

Причина отказа — дополнительная проверка для "подтверждения возможности принятия самолета типа ПС кода 4Е А330 аэродромом кода 4С Харьков". Ее одобрила Госавиаслужба Украины вчера, 9 июля. При этом разрешения на вылеты прошлых рейсов были подтверждены Госавиаслужбой.

Пока не завершится проверка, процедура не позволяет аэропорту "Харьков" принимать рейсы Airbus А330. Поэтому посадка самолета Шарм-эль-Шейх — Харьков произойдет сегодня в 19:00 в Борисполе. А сегодняшний рейс KUP 5311 Харьков — Шарм-эль-Шейх вылетит из Киева.

"Хотим отметить, что аэропорт "Харьков" в период с 5 июня по 9 июля 2018 уже успешно принимал самолет типа Airbus 330 авиакомпании "Air Leisure", который выполнял аналогичные рейсы в Египет. Все разрешения на вылеты прошлых рейсов подтверждены Госавиаслужбой Украины. Причиной сегодняшнего решения аэропорта "Харьков" стала дополнительная проверка для подтверждения возможности принятия самолета типа ПС кода 4Е А330 в аэродроме кода 4С Харьков, одобренная во время совместного совещания с Госавиаслужбой Украины от 09.07.2018 года", - сетует авиаперевозчик.

Пассажиры, которые должны были вылетать из Харькова в Шарм-эль-Шейх, соотвественно, также будут отправляться из Киева.

"На время прохождения проверок по процедуре аэропорт не сможет принимать рейсы воздушного судна типа Airbus 330, но будет иметь возможность восстановить их сразу после установления отсутствия каких-либо рисков. Рейс KUP 5311 по маршруту Харьков – Шарм-эль-Шейх от 10.07.2018 соответсвенно будет отправлен также из Киева", - сообщил JoinUp!.

Туроператор срочно запланировал для туристов трансфер автобусами из Киева в Харьков, заказал напитки и горячее питание, обеспечивает максимально удобные условия туристам во время трансфера Харьков - Киев, а также приносит им извинения.

Напомним, Мининфраструктуры создаст рейтинг авиакомпаний и туроператоров.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
"Тоннель любви" в Ровенской области стал платнымГорячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на мореГруппа украинских туристов опять "застряла" в Тунисе
Топ-10
  1. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 4950
  2. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 59227
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 7232
  4. Ни уму, ни сердцу. Зачем Тимошенко взяла "новый курс" 10270
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 11641
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 15489
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 4881
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 20594
  9. "Нам было нечего читать". Как киевские студенты создали единственный в Украине научно-популярный журнал 4375
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 10055
  1. В Таиланде спасли всех детей и их тренера из затопленной пещеры 15548 / 17039
  2. Россия обвиняет Украину в плохой жизни крымчан 6252 / 6895
  3. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 4174 / 9179
  4. Российский режиссер отдала награду кинофестиваля в Карловых Варах родителям Сенцова 3542 / 4007
  5. Война будет долгой. На что похожа украинская контрабанда 2454 / 2597
  6. В Украине запретили популярные леденцы от боли в горле 2391 / 2715
  7. У всех спасенных из тайской пещеры детей обнаружена инфекция 2382 / 2642
  8. Ученые сняли откол огромного айсберга в Гренландии 2092 / 2385
  9. Ученые обнаружили древнейший в истории цвет 1982 / 2309
  10. Желаю Трампу успехов в попытке вернуть Путина в строй, - Порошенко 1924 / 2183
  1. В Таиланде спасли всех детей и их тренера из затопленной пещеры 53 / 17039
  2. Российский режиссер отдала награду кинофестиваля в Карловых Варах родителям Сенцова 26 / 4007
  3. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 12 / 9179
  4. Вида записал еще один видеоролик со словами "Слава Украине" 11 / 966
  5. Зачем миллионер Хмельницкий инвестирует в образование и инновации 9 / 2032
  6. Чиновники Харьковской мэрии во главе с Добкиным подозреваются в нанесении ущерба городу на 230 млн грн, - ГПУ 9 / 881
  7. Россия обвиняет Украину в плохой жизни крымчан 8 / 6895
  8. Президент Roshen: Порошенко уже давно не интересуется кондитерским бизнесом 8 / 817
  9. Украина все-таки примет участие в саммите НАТО, - Пристайко 7 / 1567
  10. Украинцам запретили свободное использование зарплатных карт 7 / 43603
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.