Лидер рок-группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк обнародовал на своей странице в Facebook письмо, полученное от украинского политзаключенного Олега Сенцова, который продолжает голодовку в российскою тюрьме.



"Сегодня я получил письмо от Олега Сенцова, человека, который просто сейчас борется за правду, ценой своего здоровья, свободы и самой жизни! Я горжусь тем, что живу с тобой, брат, в одно время! Буду пытаться делать все возможное и невозможное для того, чтобы ты и все наши оказались на свободе. Увидимся!!!" – отметил Хлывнюк в подписи под публикацией.

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В коротком сообщении режиссер благодарит лидера "Бумбокса" за их музыку, которую недавно ему удалось послушать, находясь в заключении. Также он написал, что получил открытку, которую ему отсылал Хлывнюк:





Кстати, недавно на одном из фестивалей в Киеве Хлывнюк со сцены концертной площадки призвал публику поддержать полизаключенного словами Free Oleg Sentsov.

Напомним, Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя от российских властей освободить всех украинских политзаключенных.

5 июля с Олегом Сенцовым впервые за четыре года встретилась его сестра Наталья Каплан. "Я была на свидании с Олегом Сенцовым, проговорили мы с ним два часа. Это было краткосрочное свидание, Олег сейчас весит 75 кг при росте 190 см, за время голодовки он потерял 15 кг", - рассказала Каплан.

Недавно призер 53 Международного кинофестиваля в Карловых Варах российский режиссер Елизавета Стишова отдала свой приз в виде денежного вознаграждения родителям политзаключенного Олега Сенцова.