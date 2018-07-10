Пропавший в российском СИЗО правозащитник Куку найден, - адвокат

О состоянии его здоровья ничего не известно

Фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Эмира-Усейна Куку, который по данным адвокатов, исчез из СИЗО Ростова-на-Дону (РФ), отправляли на медосмотр.



Об этом сообщил адвокат Сергей Локтев, передает издание "Крым.Реалии".



"Сказали, что его возили на медобследование. В связи с чем, соответственно, не объяснили. Я так понимаю, что это связано с голодовкой. Сейчас он снова находится в СИЗО. В допуске к нему мне отказали и причины не объяснили. О состоянии его здоровья мне также ничего не известно", - заявил адвокат.



Также он добавил, что подал жалобу в областную прокуратуру из-за отказа сотрудников СИЗО пропустить защитника к подзащитному.

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Напомним, Эмир-Усеин Куку был задержан 11 февраля 2016 года во время массовых обысков и задержаний в Крыму.

В июле 2016 года он был помещен в спецблок СИЗО как "опасный подсудимый".

Впоследствии его обвинили в подготовке к "насильственному захвату власти".

В декабря 2017 года был этапирован из Крыма в Ростов-на-Дону.