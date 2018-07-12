Киевляне, недовольные повышением тарифов на проезд в общественном транспорте, вышли на митинг перед зданием КГГА. Часть активистов продолжила протесты в кулуарах мэрии. Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на facebook-страницу пресс-секретаря фракции ВО "Свобода" в Киевсовете Александра Аронца.
"Киевская община прорывается в сессионный зал Киевсовета, чтобы заставить депутатов остановить повышение цен на проезд", - написал он, опубликовав видео.
На видео видно, что сотрудники полиции препятствовали прорыву, произошли небольшие стычки. Участники акции скандировали "Ганьба".
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Депутат Киевсовета Наталия Маслова сообщила в Facebook, что митингующие сорвали заседание и заблокировали выходы.
По информации издания, всего на акцию перед мэрией пришло около 200 человек. В то же время возле станции метро "Крещатик" через дорогу от КГГА собрались сторонники поднятия цен. Это люди в форме "Киевспасстранса", а также машинисты подземки. Количество участников акции в поддержку подорожания около 150 человек.
Напомним, подорожание проезда на наземном транспорте до 8 гривен анонсировали еще в апреле. В метрополитене предупредили о переходе на новые жетоны с 14 июля.