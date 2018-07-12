За сексизм в рекламе усилят ответственность

В Верховной Раде хотят усилить ответственность за изготовление и распространение рекламы, которая носит признаки дискриминации по половому признаку. Такой законопроект зарегистрирован в ВР под № 8558.

В документе предлагают дать определение дискриминационной рекламе по признаку пола: "реклама, которая унижает достоинство людей по признаку пола; транслирует стереотипные представления об интеллектуальных, физических, социальных или иного рода преимуществах одного пола над другим; тиражирует стереотипные роли, ограничивающие свободу жизненного выбора человека; использует человека исключительно как сексуальный объект с целью привлечения внимания потребителей, или строится на неоднозначных выражениях с намеками на сексуальные отношения; или демонстрирует физическое насилие представителей одного пола над другим".

Соответственно, такая реклама будет запрещена. За первое нарушение запрета наказание не изменилось – штраф в пятикратном размере от стоимости рекламы. А вот за повторное нарушение санкции вырастут до тридцатикратного размера от стоимости рекламы. При невозможности определить настоящую стоимость, штраф будет составлять от 8500 до 10200 грн.

Как указывают авторы проекта в объяснительной записке, дискриминационной считается не только реклама с эротическим подтекстом, транслирующая стереотипны роли.

"Стереотипное изображение женщин преимущественно в традиционных ролях и статусах также является разновидностью сексизма. Чаще всего - это роль домохозяйки, когда зрителю навязывается стереотип, что главная работа женщины - это уборка дома или приготовления пищи", - говорится в документе.

Как писал ранее Фокус, Кабмин выделил 1,35 млн на саморекламу с "акцентом на традиционных ценностях".