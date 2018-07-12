Больше всего бюджетных мест в ВУЗах выделили для будущих педагогов

Минобразования опубликовало список из десяти специальностей, на которые в 2018 году выделили наибольшее число бюджетных мест.
По данным ведомства, абсолютными лидерами стали "среднее образование" (по всем предметным специальностям) – 7475 мест, "медицина" – 4507 и "компьютерные науки"– 3216.
Следом идут "право" – 3090, "электроэнергетика", "электротехника и электромеханика" – 2736, "строительство и гражданская инженерия" – 2650 и "филология" (все языковые направления) – 2210.
Замыкают десятку "отраслевое машиностроение" - 2025, компьютерная инженерия -1951 и "правоохранительная деятельность" – 1910.
Напомним, Фокус разбирался, какой должна быть хорошая школа. Чего хотят участники образовательного процесса.