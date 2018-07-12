Абитуриенты могут оценить свои шансы на поступление на специальном сайте

Интернет-ресурс содержит информацию о всех вузах и конкурсе на место

В Украине заработал сайт, где абитуриенты могут узнать, какой конкурс на место и оценить свои шансы на поступление. Об этом сообщает Укринформ.

"Мы разработали и ввели в эксплуатацию сайт Единой государственной электронной базы по вопросам образования info.edbo.gov.ua. На этом сайте есть конкурсные предложения и заявления, которые были поданы в данное учебное заведение. Кроме этого сайта, есть сайт osvita.ua, с которым технический администратор заключил соответствующий договор", - сказала председатель ГП "ИнфоРесурс" Оксана Белик.

На сайте есть раздел о заведениях высшего, профессионального и профессионально-технического образования, где размещена общая информация о вузе, предложения по каждой специальности в этом заведении и максимальный объем госзаказа, предметы, по которым нужно подать сертификаты ВНО, минимальное требование к баллам сертификатов ВНО и тому подобное.

Также абитуриент может узнать, сколько людей уже подали заявления на выбранную специальность и их конкурсные баллы. Таким образом поступающие могут сравнить свои результаты и взвесить шансы на поступление.

Кроме этого, на сайте есть раздел с информацией о конкурсных предложениях высших учебных заведений, рейтинговые списки поступающих и рекомендованных к зачислению.

Как сообщал Фокус ранее, Кабмин сократил количество бюджетных мест в вузах на 10%. При этом, больше всего бюджетных мест в ВУЗах выделили для будущих педагогов.