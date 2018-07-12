Украина и Польша проведут Дни добрососедства

В последний раз подобное мероприятие проводилось в 2002 году

В Закарпатской области в сентябре пройдет украинско-польские Дни добрососедства.

Предварительную программу мероприятия обсудили глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль и генеральный консул Республики Польша во Львове Рафал Вольски.

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.

Двухдневное мероприятие пройдет как на украинской, так и на польской территории, на общем участке границы Лубня - Волосате 14 и 15 сентября.

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Так, на польской территорри будет проведена международная конференция, ряд панельных встреч и обсуждение программ сотрудничества. В Закарпатской области планируют провести праздник дружбы Украины и Польши.

Кроме того, в рамках мероприятия запланировано подписание ряда договоренностей о проведении Закарпатьем и Подкарпатским воеводством совместных мероприятий в сферах экономики, образования и культуры.

Напомним, президент Польши Дуда зовет украинцев на заработки в Польшу.