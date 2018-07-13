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Главная » Общество » После подорожания старые жетоны на метро можно будет менять до конца месяца

После подорожания старые жетоны на метро можно будет менять до конца месяца

После подорожания старые жетоны на метро можно будет менять до конца месяца
segodnya.ua

До августа киевляне смогут ездить по старой цене

13.07.18 59
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Весь июль киевляне смогут ездить в метро и наземном транспорте по купленным ранее жетонам и билетам. Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

"До конца июля пассажирам предоставляется право осуществлять проезд в городском пассажирском транспорте - метрополитене, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и городской электричке, которые работают в обычном режиме движения, по ранее приобретенным по предварительной стоимости жетонам и разовым билетам старого образца без доплаты", - говорится в сообщении.

До конца июля пассажиры смогут обменять жетоны старого образца на новые без доплаты (один жетон за один раз). Больше одного жетона за раз можно будет поменять на станциях "Майдан Независимости", "Дорогожичи", "Политехнический институт", "Дарница" (вестибюль № 2).

В течение августа  пассажирам смогут поменять старые жетоны с доплатой – только на вышеуказанных станциях.  Начиная с 1 сентября ранее приобретенные жетоны и разовые билеты старого образца обмену не подлежат и средства за них не возвращаются.

В метрополитене напомнили, что пассажиры, которые пользуются системой пополнения бесконтактных карточек, смогут платить за 1 поездку в метрополитене от 6,50 грн (в случае однократного приобретения 50 поездок). Срок действия бесконтактной карточки увеличивается с 6 до 12 месяцев и будет исчисляться не с даты последнего пополнения, а с даты последнего использования.

За один раз карточку можно пополнят максимум на 50 поездок, а общее количество таких поездок не может превышать 100. 

Стоимость проездного билета на один календарный месяц в наземном транспорте (без ограничения количества поездок) будет стоить 390 грн, а в метрополитене - 610 грн; на 2 вида транспорта (наземный + метро на 46 поездок) - 570 грн; на 2 вида транспорта (наземный + метро на 62 поездки) - 670 грн.

Кроме того, в КП "Киевский метрополитен" вводятся новые проездные билеты, которые будут использоваться с момента активации: 10 поездок на 5 календарных дней (по 75 грн), 14 поездок на 7 дней (за 104 грн) и 30 поездок на 15 календарных дней (за 210 грн).

Как сообщал Фокус ранее, Киевсовет одобрил повышение тарифов на проезд в городском транспорте. С 14 июля разовая поездка во всех видах мунгиципального транспорта буде стоить 8 грн.

Напомним, вчера киевляне штурмовали мэрию и сорвали заседание Киевсовета из-за подорожания проезда.

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