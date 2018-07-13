3,5 млн украинцев работают в тени, – Служба занятости

В неформальном секторе работают 3,5 млн человек - это 22% занятого населения. Об этом сообщает Государственная служба занятости.

"По данным Госстата в неформальном секторе занято 3,5 млн человек - это 22% занятого населения. Но реально эти цифры могут быть больше. Также негативным фактором на рынке труда является невысокий уровень заработной платы по сравнению со странами ЕС, стимулирует проблему трудовой миграции", - говорится в сообщении.

Среди основных проблем трудоустройства в ГСЗ отмечают также профессионально-квалификационный дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы. В частности, 70% - выпускники образовательных учреждений получают высшее образование, 30% - профессиональное. Как следствие, в отдельных городах среди зарегистрированных безработных более 80% имеют высшее образование (Одесса - 89%, Киев - 87%, Львов - 85%, Харьков - 82%, Днепр - 80%). При этом, наибольший спрос работодателей наблюдается на квалифицированных рабочих.

По словам и.о. главы ГСЗ Валерия Ярошенко, впервые с 2013 года в Украине начала происходить стабилизация ситуации на рынке труда: произошел рост численности занятых (16 млн человек) и снижение уровня безработицы (9,7%). Вместе с тем, уровень безработицы в Украине все же выше показателей почти по всем странам ЕС (средний уровень безработицы в ЕС - 7,4%).

Как сообщалось ранее, в Минсоцполитики рассказали, почему у украинцев самые низкие зарплаты в Европе.