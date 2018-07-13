Супрун призывает не чистить организм от шлаков

Детокс-диеты могут быть вредными для здоровья

Ульяна Супрун призвала украинцев не увлекаться детокс-диетами и чистками организма от "шлаков". Об этом глава Минздрава написала на своей facebook-странице.

В качестве примера Супрун приводит экстремальные диеты, которые предполагают длительное голодание на воде, соках, смузи или травяных отварах, ограниченное употребление овощей или процедуры для "освобождения" кишечника от шлаков.

"Следует отметить, что наличие шлаков в организме и определение их количества почти невозможно. Ни один врач или специальное лабораторное исследование не смогут определить уровень зашлакованности вашего организма", - пишет и.о. министра.

По ее словам, естественные выделительные системы организма, если нет функциональных нарушений, справляются со своей работой и выводят из организма все лишнее.

"Поэтому нет необходимости принимать столь радикальные меры и устраивать стресс своему организму. Сегодня не существует больших авторитетных исследований, доказывающих эффективность применения детокс-продуктов и диет для потери веса или освобождения от шлаков. Более того, некоторые ученые считают детоксикацию большим коммерческим проектом", - утверждает Супрун, добавив, что подобные эксперименты могут быть опасными для здоровья.

Напомним, недавно глава Минздрава призвала не отказываться от завтраков.