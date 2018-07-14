На Землю обрушится мощная магнитная буря

Землю в конце июля накроет магнитная буря силой 2 балла. Об этом свидетельствуют данные Национальной погодной службы Национального управления океанических и атмосферных исследований, пишет УНН в субботу, 14 июля.
Отмечается, что с вечера пятницы, 13 июля, до трех часов ночи 14 числа продержалась сильная солнечная активность.
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Для метеозависимых людей такие колебания ощутимы: возможны слабость, головокружение, перепады настроения. Также плохое самочувствие в целом.
Более мощная магнитная буря прогнозируется 21 и 29 июля.
Отметим, в конце июня на Землю тоже накрыла мощная магнитная буря.