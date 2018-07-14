В Анталии умер украинец, избитый российским туристом

В больнице в Турции скончался 57-летний турист из Запорожья, неделю находившийся в коме после того, как 7 июля его избил турист из РФ на курорте в Анталии.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на запорожское туристическое агентство "Лига-Тур-Сервис".
Житель Запорожья умер в субботу около 10:00. Информацию об этом турагентство получило от родственников пострадавшего.
Отмечается, что в субботу днем в запорожском аэропорту готовились принять самолет санавиации из Анталии с пострадавшим туристом, но за несколько часов до прилета самолета рейс отменили.
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Отметим, 7 июля в Турции гражданин РФ до полусмерти избил 57-летнего отдыхающего украинца. Конфликт между гражданином Украины и 30-летним туристом из РФ возник во время просмотра матча ЧМ по футболу Хорватия – Россия.
Украинец был госпитализирован в бессознательном состоянии в реанимацию. В турагентстве говорят, что россиянин зашел на территорию отеля, где отдыхали украинские туристы, из соседнего отеля. По словам турагента, украинец во время поступления в больницу был пьян, что лишает его права на страховые компенсации.
По словам родственников пострадавшего украинца, турецкая полиция оштрафовала россиянина на 800 долларов, после чего тот уехал в РФ.
Ранее Фокус писал, что 11 июля россиянин избил польского дипломата во время перелета из Иркутска в Москву.