В Анталии умер украинец, избитый российским туристом

В больнице в Турции скончался 57-летний турист из Запорожья, неделю находившийся в коме после того, как 7 июля его избил турист из РФ на курорте в Анталии.



Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на запорожское туристическое агентство "Лига-Тур-Сервис".



Житель Запорожья умер в субботу около 10:00. Информацию об этом турагентство получило от родственников пострадавшего.



Отмечается, что в субботу днем в запорожском аэропорту готовились принять самолет санавиации из Анталии с пострадавшим туристом, но за несколько часов до прилета самолета рейс отменили.

Отметим, 7 июля в Турции гражданин РФ до полусмерти избил 57-летнего отдыхающего украинца. Конфликт между гражданином Украины и 30-летним туристом из РФ возник во время просмотра матча ЧМ по футболу Хорватия – Россия.



Украинец был госпитализирован в бессознательном состоянии в реанимацию. В турагентстве говорят, что россиянин зашел на территорию отеля, где отдыхали украинские туристы, из соседнего отеля. По словам турагента, украинец во время поступления в больницу был пьян, что лишает его права на страховые компенсации.



По словам родственников пострадавшего украинца, турецкая полиция оштрафовала россиянина на 800 долларов, после чего тот уехал в РФ.

Ранее Фокус писал, что 11 июля россиянин избил польского дипломата во время перелета из Иркутска в Москву.