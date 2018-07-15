Грозовые дожди накроют почти всю Украину

В понедельник, 16 июля, на территории Украины ожидаются грозовые дожди.
Только в южной части страны преимущественно без осадков.
Как сообщает Укргидрометцентр, в западных и восточных областях днем местами будут сильные дожди.
На юге будет держаться жаркая погода при этом столбики термометров покажут +27 +29 градусов тепла.
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Жителям столицы также стоит ожидать грозовых дождей. В Киеве температура воздуха составит ночью +14+16, днем +22+24.
Напомним, июнь в Киеве оказался в полтора раза дождливей нормы.