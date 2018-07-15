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Главная » Общество » Грозовые дожди накроют почти всю Украину

Грозовые дожди накроют почти всю Украину

Грозовые дожди накроют почти всю Украину
Фото: Хабар 24

Кроме южных областей страны

15.07.18 1369
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В понедельник, 16 июля, на территории Украины ожидаются грозовые дожди.

Только в южной части страны преимущественно без осадков.

Как сообщает Укргидрометцентр, в западных и восточных областях днем местами будут сильные дожди.

На юге будет держаться жаркая погода при этом столбики термометров покажут +27 +29 градусов тепла.

Жителям столицы также стоит ожидать грозовых дождей. В Киеве температура воздуха составит ночью +14+16, днем +22+24.

Напомним, июнь в Киеве оказался в полтора раза дождливей нормы.

 
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