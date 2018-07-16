В Киеве "заминировали" станцию метро

Утром в понедельник, 16 июля, в Киеве оказалась закрыта для пассажиров станция метро Гидропарк. Поступил анонимный звонок о минировании.
Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена в Facebook.
"Внимание! Станция Гидропарк закрыта для пассажиров. Поступил анонимный звонок о минировании. Проводится проверка", – говорится в сообщении.
В конце мая в Киеве заминировали сразу пять станций.
Напомним, весь июль киевляне смогут ездить в метро и наземном транспорте по купленным ранее жетонам и билетам.
До конца июля пассажиры смогут обменять жетоны старого образца на новые без доплаты (один жетон за один раз). Больше одного жетона за раз можно будет поменять на станциях "Майдан Независимости", "Дорогожичи", "Политехнический институт", "Дарница" (вестибюль № 2).