Николаев может стать полностью светодиодным городом

Николаев может стать первым украинским городом, который будет полностью оборудован светодиодным освещением.
Об этом сообщает местный портал НикВести.
По словам соучредителя компании Ava Tech, которая предложила такое решение, Артема Чугунова, Николаев может стать первым городом, полностью оборудованным светодиодным освещением не только в Украине, но и в Европе.
Заместитель Николаевского городского головы по вопросам энергоэффективности Александр Омельчук в свою очередь заявил, что светодиодное освещение имеет ряд преимуществ, главные из которых - это потребление электроэнергии в 2,5 раза меньше, чем обычное, и соответственно вдвое больше экономии.
Напомним, в Николаеве из-за нехватки хлора ограничат водоснабжение.