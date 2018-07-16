После победы Франции на ЧМ начались беспорядки, есть погибшие

В результате массовых беспорядков в городах Франции после победы национальной сборной на чемпионате мира по футболу погибли два человека.

Об этом сообщает BFM TV.

Полиция Франции сообщила, что во время празднования победы на чемпионате мира по футболу в нескольких городах произошли массовые беспорядки.

В частности, в Париже неподалеку от Елисейских полей, где находилась фан-зона, часть болельщиков начала забрасывать полицию камнями и бутылками.

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Отмечается, что в Сан-Фели мужчина праздновал победу сборной, находясь за рулем автомобиля, после чего он врезался в два припаркованных авто и в дерево. Мужчина погиб.

В городе Анси футбольный фанат погиб после того, как прыгнул в канал и сломал себе шею.

Напомним, сборная Франции обыграла сборную Хорватии со счетом 4:2 на матче чемпионата мира-2018.