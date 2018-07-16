Население Украины сокращается из-за миграции, - исследование

Из-за миграции граждан в Украине сокращается население.
Об этом сообщает ukrainianpeopleleaks.com.
Выяснилось, что украинцы с высшим образованием уезжают в Польшу, Чехию, Словакию и устраиваются на работу на стройки, фабрики и поля. 39,2% мигрантов выполняет элементарную работу, 24,7% - занимаются ремеслом, 16,5% - в сфере продаж и услуг. И зарабатывают они меньше, чем местные жители.
Отметим, в прошлом году министр иностранных дел Павел Климкин, ежемесячно на заработки уезжает около 100 тыс. украинцев. В то же время министр соцполитики Андрей Рева заявил, что в миграции находятся 3,2 млн человек, а проблема коснулась 9 млн человек (в том числе детей заробитчан).
Напомним, Фокус разбирался, куда и зачем едут украинцы.