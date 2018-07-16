В Украине в июне количество безработных уменьшилось

В Украине по состоянию на 1 июля 2018 года зарегистрировано 303,9 тысяч безработных. Это более чем на 12 тысяч меньше, чем месяцем ранее - 316 тыс. безработных.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
В Украине в июне официальный уровень безработицы сохранился на уровне 1,2%.
По состоянию на 1 июля этого года зарегистрировано 303,9 тыс. безработных: 175,7 тысяч женщин и 128,2 тысяч мужчин.
Число вакансий в июне составило 82,4 тысяч (4 человека претендуют на 1 вакансию).
Средний размер пособия на одного безработного - 2 425 гривен.